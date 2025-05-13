«Небоходы» затопили Петербург

«Всем привет. Мы никуда не пропадали. Просто работали над новым клипом — «Вдвоем над Невой». Клип, который невозможно не досмотреть — хотя бы из уважения к Неве», - успокоил поклонников Алексей Небоходов.
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