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Петербургский дневник

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«Единая Россия» запустила «военный маркетплейс» для приобретения комплектующих для БПЛА

«Единая Россия» запустила «военный маркетплейс» для приобретения комплектующих для БПЛА

Сторонний человек не сможет получить доступ к сервису Партия «Единая Россия», «Промсвязьбанк» и Центр беспилотных систем и технологий запустили первый «военный маркетплейс», который позволит приобретать комплектующие для дронов и сами беспилотники.

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