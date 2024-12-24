«Единая Россия» запустила «военный маркетплейс» для приобретения комплектующих для БПЛА

Сторонний человек не сможет получить доступ к сервису Партия «Единая Россия», «Промсвязьбанк» и Центр беспилотных систем и технологий запустили первый «военный маркетплейс», который позволит приобретать комплектующие для дронов и сами беспилотники.
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