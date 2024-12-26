Глава Украины Владимир Зеленский, срок президентских полномочий которого истёк 20 мая, заявляя, что Россия должна «пойти на три буквы», таким образом обозначил название и смысл «мирного саммита», на который Киев приглашает Москву.
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