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Классика на большом экране: вышел постер масштабной киноадаптации романа «Война и мир» Сарика Андреасяна

Классика на большом экране: вышел постер масштабной киноадаптации романа «Война и мир» Сарика Андреасяна

Сарик Андреасян представил постер новой экранизации «Войны и мира»: в фильме сыграли Николай Шрайбер, Станислав Бондаренко, Полина Гухман, Матвей Лыков и Лиза Моряк.

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