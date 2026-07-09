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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Анахайм» повторил оффер-шит «Филадельфии» Карлссону на 5 лет и 90 млн долларов. Он стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ

«Анахайм» повторил контрактное предложение нападающему Лео Карлссону  от «Филадельфии». Ранее «Флайерс» направили оффер-шит форварду «Дакс», предложив ему контракт на 5 лет и 90 млн долларов.

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