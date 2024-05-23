Вместе с топ-стилистами разобрались, как сделать волосы пышными и густыми.

Как придать объем волосам, а главное, ценными советами, чтобы они держались дольше, делятся Айрат Гадельшин, главный стилист российской компании MOROCCANOIL, и Мила Жукова, арт-директор творческой команды MATRIX.
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