Военное обозрение

3 393 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • life style
    Удивительно! За год Пригожин стал казацца мне всё красивее и красивее !Пригожин о визите...
  • Владимир Грачев
    Плохая примета для украинских защитников Авдеевки. Там, куда приезжает Зеленский и раздаёт награды, начинается отступ...Зеленский сообщил...
  • s d
    Всё повторяет за ПутинымЗеленский сообщил...

Генеративная постправда: искусственный интеллект направлен против России

Генеративная постправда: искусственный интеллект направлен против России

Источник: catherineasquithgallery.com Илон Маск бьет тревогу За событиями спецоперации на Украине нередко мимо проходят новости, которые в дальнейшем могут определять наше будущее – будет ли оно благополучным или нет.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх