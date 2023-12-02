Борис Михайлов: «Играйте в хоккей, потому что он – хороший»

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Народный праздник хоккея состоялся на ВДНХ в павильоне «Роснефти». ФОТО: ПАО НК Роснефть Легендарные отечественные спортсмены, олимпийские чемпионы и чемпионы мира, игроки и тренерский штаб ЦСКА вместе с компанией «Роснефть» подарили самые радостные и незабываемые эмоции многочисленным поклонникам самой популярной спортивной игры в России.