Угонщики авто приметили чужой Porsche, но не смогли на нем уехать из-за механической коробки передач

В небольшом городке Бетесда состоялась самая курьезная попытка угона автомобиля за последние годы. Злоумышленники уже сели за руль спорткара Porsche 718 Boxter, но не смогли даже тронуться из-за механической коробки передач.
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