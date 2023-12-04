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Угонщики авто приметили чужой Porsche, но не смогли на нем уехать из-за механической коробки передач

Угонщики авто приметили чужой Porsche, но не смогли на нем уехать из-за механической коробки передач

В небольшом городке Бетесда состоялась самая курьезная попытка угона автомобиля за последние годы. Злоумышленники уже сели за руль спорткара Porsche 718 Boxter, но не смогли даже тронуться из-за механической коробки передач.

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