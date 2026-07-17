Дом, где до сих пор живут Тютчевы: Мураново перед фестивалем «Поле Фолка»

Как превратить подмосковную вотчину Тютчевых в живое культурное пространство и сохранить её тишину? Об этом «Сноб» поговорил с директором музея-усадьбы «Мураново» Александром Богатырёвым, внуком Ивана Фёдоровича Тютчева Василием Бегининым, который живёт в усадьбе и сам проводит по ней экскурсии, а также с одним из организаторов фестиваля «Поле Фолка» Анастасией Шишкиной.
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