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Дом, где до сих пор живут Тютчевы: Мураново перед фестивалем «Поле Фолка»

Дом, где до сих пор живут Тютчевы: Мураново перед фестивалем «Поле Фолка»

Как превратить подмосковную вотчину Тютчевых в живое культурное пространство и сохранить её тишину? Об этом «Сноб» поговорил с директором музея-усадьбы «Мураново» Александром Богатырёвым, внуком Ивана Фёдоровича Тютчева Василием Бегининым, который живёт в усадьбе и сам проводит по ней экскурсии, а также с одним из организаторов фестиваля «Поле Фолка» Анастасией Шишкиной.

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