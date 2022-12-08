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Тарасова о словах Баха про защитные меры: «Что за бред, не стыдно ему говорить такие вещи? Будто бы все идиоты, а он один умный»

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова главы МОК Томаса Баха о том, что отстранение России от международных турниров – это не санкции, а защитные меры.

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