Северный флот отработал уничтожение субмарины в Баренцевом море

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Соединение противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота провели тренировку, в ходе которой уничтожили подводную лодку условного противника в Баренцевом море.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым