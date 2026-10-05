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ТАСС

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Северный флот отработал уничтожение субмарины в Баренцевом море

Северный флот отработал уничтожение субмарины в Баренцевом море

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Соединение противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота провели тренировку, в ходе которой уничтожили подводную лодку условного противника в Баренцевом море.

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