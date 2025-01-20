Евреи обнаружили резкий рост антисемитизма в России и во всём мире

Полностью согласенс Вами,подлый и не надежный народ,надо гнать их из всех ветвей власти РФ иначе стране будет Худо!

Александр Мельников

В процентах считают. Всë и всюду в процентах у них. Честь, Совесть и Вера -- всë в процентах. От тридцати серебренников. Короче, жид --- это мерзко, заразно и недостойно Человека!!!