Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Евреи обнаружили резкий рост антисемитизма в России и во всём мире

Евреи обнаружили резкий рост антисемитизма в России и во всём мире

Антидиффамационная лига (ADL; детище еврейской масонской ложи Бней-Брит, созданное в начале XX века для пресечения любой критики еврейства и массированного преследования деятелей, обвинённых в "антисемитизме") на днях представила результаты масштабного исследования ADL 100 Global, охватившего более 58 тысяч человек в 103 странах.

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Полностью согласенс Вами,подлый и не надежный народ,надо гнать их из всех ветвей власти РФ иначе стране будет Худо!
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4 час.
Александр Дубков
евреи-фашисты,фашисты-евреи
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4 час.
Александр Мельников
В процентах считают. Всë и всюду в процентах у них. Честь, Совесть и Вера -- всë в процентах. От тридцати серебренников. Короче, жид --- это мерзко, заразно и недостойно Человека!!!
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25 мин.

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