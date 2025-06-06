Apple заявляет, что ее App Store помог сгенерировать 1,3 трлн долларов выручки и продаж, причем большая часть без комиссии.

В преддверии Всемирной конференции разработчиков, которая состоится 9 июня, Apple в четверг представила новую информацию о своем глобальном бизнесе App Store, сообщив, что в 2024 году разработчики получили 1,3 триллиона долларов выручки и продаж.
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