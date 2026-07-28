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17-летняя Анна Пересильд снялась в новой фотосессии — в кружеве и с синими губами

17-летняя Анна Пересильд снялась в новой фотосессии — в кружеве и с синими губами

17-летняя Анна Пересильд, которая недавно попала в громкий скандал с поступлением в Московскую школу кино, снялась в новой фотосессии.

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