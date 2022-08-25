"Это безрассудство". Экономист пришел в ужас из-за указа Байдена

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена возобновить выплаты по студенческим кредитам скажется на росте инфляции в стране, написал в Twitter председатель Совета экономических консультантов при Бараке Обаме Джейсон Фурман.
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена возобновить выплаты по студенческим кредитам скажется на росте инфляции в стране, написал в Twitter председатель Совета экономических консультантов при Бараке Обаме Джейсон Фурман.
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