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Бортник: На Западе энергетическая катастрофа. Трамп не стал ждать – и первым продался Москве

Бортник: На Западе энергетическая катастрофа. Трамп не стал ждать – и первым продался Москве

Россия фактически купила американского президента Дональда Трампа многочисленными обещаниями выгодных сделок.

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