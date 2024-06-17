Депутат Соломчук: на Украине не хватает работников из-за мобилизации

Работников некоторых специальностей катастрофически не хватает на Украине из-за мобилизации. Об этом сообщил член комитета Верховной рады по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук в эфире телеканала "Рада".
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