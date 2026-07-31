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Zero Hedge

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Five States Make The Cut For $50 Billion Nuclear Campuses 

Five States Make The Cut For $50 Billion Nuclear Campuses 

Five States Make The Cut For $50 Billion Nuclear Campuses  The Department of Energy has selected Utah, Tennessee, Oklahoma, Louisiana, and Idaho as the first five potential hosts for Nuclear Lifecycle Innovation Campuses (NLICs), advancing an effort that forced states to decide whether they support the entire nuclear industry or merely the convenient parts.

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