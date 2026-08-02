«Тарихи блогер» конкурсында ТНВ алып баручысы җиңүче булды

Блогер һәм ТНВ телеканалы алып баручысы Лина Зиннәтуллина «Тарихи блогер» конкурсында җиңде. Призерлар дүртлегенә шулай ук София Костогрызова (2 нче урын), Рамил Гаптрахимов (3 нче урын) һәм Вячеслав Кириллин (4 нче урын) керде.
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