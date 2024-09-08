Праздник 21-летней давности: фотографии с Дня города Барнаула - 2003

В тот год приглашенными звездами в Барнауле были Юлия Чичерина, Олег Иванов и "Ночной патруль" День города в Барнауле в 2003 году отмечался по традиции три дня, но главные события пришлись на третий день, 7 сентября.
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