Будет снежно! Непогода накрывает Архангельскую область

Днем 19 ноября в Архангельске и Северодвинске ожидается сильный снегопад, а также мокрый снег.Кроме того, сильный снег и мокрый снег прогнозируются в Приморском, Онежском, Холмогорском, Плесецком, Виноградовском, Лешуконском, Мезенском и Пинежском районах в ночное и дневное время.