Игрок "Спартака" Литвинов заявил, что в команде не говорят об отставке Абаскаля

Защитник московского "Спартака" Руслан Литвинов после матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА высказался об сообщениях СМИ о вероятной отставке главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.
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