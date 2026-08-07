"Госуслуги" должны стать большой социальной медиаплатформой, заявил Шадаев

Ведется работа над новой продуктовой концепцией "Госуслуг", ее представят в Калуге в закрытом режиме, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме "Цифровая эволюция" в Калуге 7 августа 2026 года, в пятницу.
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