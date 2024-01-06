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Театр абсурда

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Аэродромная сеть ВВС Финляндии – новая угроза России с северо-запада

Аэродромная сеть ВВС Финляндии – новая угроза России с северо-запада

Складывающаяся геополитическая обстановка показывает, что вступление Суоми в блок НАТО и расширение военной инфраструктуры альянса на территории страны, увеличивает риски и вызовы для национальной безопасности Российской Федерации на северо-западном операционном направлении.

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