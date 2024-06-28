В Саратовской области полицейские организовали для детей экскурсию

Встретившись с ребятами во дворе МО МВД России «Новоузенский» Госавтоинспектор напомнил несовершеннолетним о соблюдении правил дорожного движения в дни летних каникул и познакомил их с устройством патрульно-постового автомобиля.
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