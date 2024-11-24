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Екатеринбург и мир

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  • Елена Вадимовна
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Зимний полумарафон «Европа-Азия» пройдёт по центру Екатеринбурга 01 декабря 2024

Зимний полумарафон «Европа-Азия» пройдёт по центру Екатеринбурга 01 декабря 2024 года. На полумарафон уже зарегистрировалось 1700 участников.

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