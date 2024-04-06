Добрый Мир
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Добрый Мир

5 837 подписчиков

"Россия объявила, что модернизирует тысячи старых МиГ-23". Как же их легко ввести в заблуждение

"Россия объявила, что модернизирует тысячи старых МиГ-23". Как же их легко ввести в заблуждение

Сегодня 817 прочитали Западная публика реагирует бурно на такую "новость". Вы что-нибудь слышали об этом? Вот и я - нет.

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Комментарии
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VV
Vladimir Vlasov
Пост опубликован 1апреля, для русских все понятно. А для западников угасла последняя надежда, что у нас кончаются самолеты.
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5 час.
ИП
Игорь Петров
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3 час.
VV
Vladimir Vlasov
1апреля - день дурака, вот ты и попал со своими грибами.
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2 час.

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