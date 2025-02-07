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Западная дипломатия сильно упростилась, заявил Яковенко

Западная дипломатия сильно упростилась, заявил Яковенко

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Западная дипломатия пережила серьезное упрощение методов работы, ее представители не оттачивают аргументы и не готовы к диалогу, заявил заместитель гендиректора международной медиагруппы «Россия сегодня», член научного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко в эфире телеканала «Россия 24».

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