Западная дипломатия сильно упростилась, заявил Яковенко

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Западная дипломатия пережила серьезное упрощение методов работы, ее представители не оттачивают аргументы и не готовы к диалогу, заявил заместитель гендиректора международной медиагруппы «Россия сегодня», член научного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко в эфире телеканала «Россия 24».