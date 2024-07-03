Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Об этом уже знает и наш враг». В Генштабе России назвали возможный срок завершения СВО

«Об этом уже знает и наш враг». В Генштабе России назвали возможный срок завершения СВО

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com Сегодня 3,7K прочитали Заместитель начальника Главного военно-политического управления Генштаба, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов назвал возможный срок завершения специальной военной операции (СВО) на Украине.

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