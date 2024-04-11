Беглов обратился к петербуржцам в Международный день освобождения узников фашистских лагерей

Он напомнил, что в этом году отмечается 80-летие полного освобождения Ленинграда от блокады Губернатор Петербурга Александр Беглов 11 апреля, в Международный день освобождения узников фашистских лагерей, обратился к горожанам.
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