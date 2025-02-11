В Москве выдали почти 50 млн наборов для детей и беременных в 2024 году

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что за 2024 год на молочно-раздаточных пунктах столицы выдали жителям почти 50 млн бесплатных продуктовых наборов для детей, беременных женщин и кормящих матерей.