В Москве выдали почти 50 млн наборов для детей и беременных в 2024 году

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что за 2024 год на молочно-раздаточных пунктах столицы выдали жителям почти 50 млн бесплатных продуктовых наборов для детей, беременных женщин и кормящих матерей.
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