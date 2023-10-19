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Новые правила сдачи лома в России действуют с 1 октября: что изменилось

Новые правила сдачи лома в России действуют с 1 октября: что изменилось

Новые правила сдачи лома в России действуют с 1 октября: что изменилось Евгения КомароваУсловия сдачи металлолома в России с 1 октября претерпели ряд изменений.

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