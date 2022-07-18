Следствие показало кадры с места крушения вертолета с Малиновским

Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России представили кадры с места падения вертолета Robinson, во время которого погибли биатлонист Игорь Малиновский и еще два пассажира.
Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России представили кадры с места падения вертолета Robinson, во время которого погибли биатлонист Игорь Малиновский и еще два пассажира.
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