ИЗВЕСТИЯ iz

6 520 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Ну вот с Эрдоганом Путин договаривается о вывозе украинского зерна... КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ имеет Россия к украинскому зерн...Путин прибыл в Те...
  • konstantin Петров
    Маловато удетАбсолютный темпер...
  • Вячеслав Денисов
    Кто-то недополучил прибыли от производства вакцин.Иммунолог сравнил...

Следствие показало кадры с места крушения вертолета с Малиновским

Следствие показало кадры с места крушения вертолета с Малиновским

Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России представили кадры с места падения вертолета Robinson, во время которого погибли биатлонист Игорь Малиновский и еще два пассажира.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх