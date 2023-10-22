Этот день в авиации. 22 октября

1797 - Французский воздухоплаватель Андре-Жак Гарнерен (Andre-Jacques Garnerin) совершил первый в истории человечества удачный прыжок с парашютом - с воздушного шара, спрыгнув с высоты около 1 км над парижским парком Монсо.
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