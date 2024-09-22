"Цена свободы". Ирина Болгар рассказала, сколько тратила ежемесячно, будучи в отношениях с Павлом Дуровым

Ирина Болгар, которая предположительно является матерью троих детей Павла Дурова, опубликовала в соцсетях новый пост, в котором рассказала, сколько тратила ежемесячно, будучи в отношениях с создателем мессенджера Telegram.
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