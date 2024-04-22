В Астрахани бухгалтеру готовы платить 150 тысяч

Помните бум 90-х на юристов, экономистов и бухгалтеров? Тысячи молодых людей поступали на эти специальности, а потом пополняли армию безработных в связи с переизбытком обладателей дипломов? Так вот, профессия бухгалтера по-прежнему нужна и важна, а в Астраханской области наблюдается новый бум: спрос на бухгалтеров, по данным hh.
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