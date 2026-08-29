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Новости Брянска

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Стародубская администрация ответила на информацию о запрете продажи бензина

Стародубская администрация ответила на информацию о запрете продажи бензина

Власти Стародуба сообщили, что предупреждения о поставках топлива публикуются для предотвращения пробок и обеспечения безопасности, а не из-за ограничений на реализацию горючего.

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