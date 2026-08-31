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Регионы России

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Mouse Computer и MSI представляют мощные решения для ИИ-вычислений

Mouse Computer и MSI представляют мощные решения для ИИ-вычислений

Японская компания Mouse Computer представила мини-ПК DAIV CX-A9A60 на базе процессора Ryzen AI Max 395 с ценой около 6000 долларов.

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