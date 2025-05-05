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«Купол Донбасса» за неделю сорвал 266 атак украинских БПЛА на ДНР

«Купол Донбасса» за неделю сорвал 266 атак украинских БПЛА на ДНР

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» сорвала 266 террористических атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на мирных граждан и инфраструктуру Донецкой Народной Республики (ДНР).

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