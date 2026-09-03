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Царьград

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The New York Times заявляет: новые пошлины на дроны США навредят

The New York Times заявляет: новые пошлины на дроны США навредят

3 сентября США ввели пошлины 10-100% на дроны, произведённые в КНР. The New York Times предупреждает: это навредит рынку, так как американская индустрия не покроет весь спрос.

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