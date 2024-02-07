Детские пособия малообеспеченным семьям участников СВО начислят без учёта «военных» выплат

Это позволит увеличить количество семей, которые могут рассчитывать на поддержку города. В Петербурге предлагают при признании семей малообеспеченными не учитывать выплаты из городского бюджета, которые получают участники специальной военной операции.
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