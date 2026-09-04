С универсальным маринадом огурцы с экстрагоном

На глаза попался рецепт приготовления маринованных огурцов и помидоров с "универсальным маринадом". Для меня это ново! Я всегда готовила разные маринады - для огурцов один, для помидор другой! Эксперимент по одной банки - мне кажется получится не плохо! Я использовала посуду ТМ Kukmara разделочную доску, чашу для смешивания и ковш .
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