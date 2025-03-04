"Я был не в курсе": Атаман Григорян вербовал несовершеннолетних для плотских утех в Белгородской области

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Комментарии
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Юрий Белов
У настоящих казаков атаман - должность выборная ! Настоящие казаки черножопого себе в атаманы - не выберут ни когда ! Это - ряженая сука !
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7 час.
TB
Tatyana Boyko
Верно! Это позор для настоящего казачества, какие есть на Дону, на Кубани, поэтому педофилов не миловать, а наоборот на пожизненное!
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6 час.
Вадим Кузнецов
Ну и ну. Организация детской проституции. Педофилия. Ранее судим. 2.5 года. А за снеговиков хотят пять лет дать, Да здравствует российсккий суд, гуманный &quot;к кому надо&quot;!
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56 мин.
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