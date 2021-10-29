Какими такими украинскими ракетами Арестович пугает российскую Столицу, или почему "Квартал-95" это навсегда

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫКакими такими украинскими ракетами Арестович пугает российскую Столицу, или почему "Квартал-95" это навсегда Самый грозный украинский ракетный комплекс, ОТРК "Гром-2", проект "Сапсан" разрабатывается уже два десятка лет.Вернуться к статье2011НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВвикторНе знаю кого больным ,шизофреником можно считать те которые печатают или кто говорит подражая человеку который практически понятия не имеет понятия в каком вопросе не высказывался .Какая нибудь Маруся с местного рынка больше знает взяли бы и у нее интервью.Пресса ,пресса вам не стыдно чушь печатать чушь человека у который головой не дружит.Людмила СвириденкоСловосочетание "Марусин полигон" навевают определённые мысли: что это за Маруся такая, и какой у неё полигон)))?Дмитрий ФактуровичИмбецилы прорвались к власти в 40 миллионной Украине!ПРОСТО ВАЛЕРИЙУчитывая горячую страсть самого презика страны 404 к канабису, то ничего странного, в том члены неизвестного пола его"оХфиса", курнув "травки", занюхивают ее дешевым афганским "коксом". А такая "композиция" веселящих средств может вызвать глюки и покруче, чем у конфетки-арестовиЧ.GGarryпаренек, в афгане кока не растет, не пиздиПРОСТО ВАЛЕРИЙВау! СпЭц по изготовлению кокаина???? А в каких "районах Афганистана Вы лично побывали за последние 20 лет? Знаток вы наш????ПРОСТО ВАЛЕРИЙА , пардон, "пиздишь" ты вошь свидомая.Сергей КожемякоИз всех постсоветских республик только Украина обладает неисчерпаемыми залежами долбо...бов!!!...Сергей Саенко"По рогам ему и промеж ему". Всё это обязательно будет. И не только Аресту, но и всем хохлосукам.VValeryУкраинские ракеты это такой же абсурд, как французский виски или ирландское шампанское. Если и есть, то г...о полное.VGVasily GolovОсновные черты комплекса РС-25-Сатана *пусковая установка — стационарная, шахтная; ракета — двухступенчатая с ЖРД на высококипящих компонентах топлива (АТ+НДМГ), с миномётным стартом из транспортно-пускового контейнера; *система управления ракеты — автономная, инерциальная, на основе бортовой цифровой вычислительной машины; *ракета допускает применение различных видов боевого оснащения (головных частей), в том числе разделяющихся с индивидуальным наведением боевых блоков. Но в голове Арестовича.ЛБЛюдмила Боченковапро арестовича можно только сказать словами мультика: в голове у него опилки да да да !!!!!БОБорис ОсиповАнатолий Селивановслед.кому надо объявить в розыск этих "клоунов" от бандерохохляндии за призывы к нападению на Россию, в Интерпол (для начала), а потом обяснить, что Петров и Боширов их "Достанут" в любой точке мира .......................Борис ВиленскийКогда их всех начнут лечить, пусть обращаются ко мне, у меня много действенных методов. Спокойно, господа либералы, никакой крови.Анна КирницкаяПедикам по медику и по два санитара со смерительной рубашкой,напоминаю «Рождённый ползать ,летать не может »МихаилСидят идиоты-фантазёры со странными фамилиями Дристович, Залупный, Га@дон и пр.пр. и с умным видом рассуждают о вещах, в которых ничего не понимают. Скотный двор из квартал 95 да и только.Серж ЮжанинСерж ЮжанинСерж ЮжанинКомментировать
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