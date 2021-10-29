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Какими такими украинскими ракетами Арестович пугает российскую Столицу, или почему "Квартал-95" это навсегда

Какими такими украинскими ракетами Арестович пугает российскую Столицу, или почему "Квартал-95" это навсегда

Самый грозный украинский ракетный комплекс, ОТРК "Гром-2", проект "Сапсан" разрабатывается уже два десятка лет.

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2011
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виктор
Не знаю кого больным ,шизофреником можно считать те которые печатают или кто говорит подражая человеку который практически понятия не имеет понятия в каком вопросе не высказывался .Какая нибудь Маруся с местного рынка больше знает взяли бы и у нее интервью.Пресса ,пресса вам не стыдно чушь печатать чушь человека у который головой не дружит.
Людмила Свириденко
Словосочетание "Марусин полигон" навевают определённые мысли: что это за Маруся такая, и какой у неё полигон)))?
Дмитрий Фактурович
Имбецилы прорвались к власти в 40 миллионной Украине!
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Учитывая горячую страсть самого презика страны 404 к канабису, то ничего странного, в том члены неизвестного пола его"оХфиса", курнув "травки", занюхивают ее дешевым афганским "коксом". А такая "композиция" веселящих средств может вызвать глюки и покруче, чем у конфетки-арестовиЧ.
Garry
паренек, в афгане кока не растет, не пизди
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Вау! СпЭц по изготовлению кокаина???? А в каких "районах Афганистана Вы лично побывали за последние 20 лет? Знаток вы наш????
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
А , пардон, "пиздишь" ты вошь свидомая.
Сергей Кожемяко
Из всех постсоветских республик только Украина обладает неисчерпаемыми залежами долбо...бов!!!...
Сергей Саенко
"По рогам ему и промеж ему". Всё это обязательно будет. И не только Аресту, но и всем хохлосукам.
Valery
Украинские ракеты это такой же абсурд, как французский виски или ирландское шампанское. Если и есть, то г...о полное.
Vasily Golov
Основные черты комплекса РС-25-Сатана *пусковая установка — стационарная, шахтная; ракета — двухступенчатая с ЖРД на высококипящих компонентах топлива (АТ+НДМГ), с миномётным стартом из транспортно-пускового контейнера; *система управления ракеты — автономная, инерциальная, на основе бортовой цифровой вычислительной машины; *ракета допускает применение различных видов боевого оснащения (головных частей), в том числе разделяющихся с индивидуальным наведением боевых блоков. Но в голове Арестовича.
Людмила Боченкова
про арестовича можно только сказать словами мультика: в голове у него опилки да да да !!!!!
Борис Осипов
Анатолий Селиванов
след.кому надо объявить в розыск этих "клоунов" от бандерохохляндии за призывы к нападению на Россию, в Интерпол (для начала), а потом обяснить, что Петров и Боширов их "Достанут" в любой точке мира .......................
Борис Виленский
Когда их всех начнут лечить, пусть обращаются ко мне, у меня много действенных методов. Спокойно, господа либералы, никакой крови.
Анна Кирницкая
Педикам по медику и по два санитара со смерительной рубашкой,напоминаю «Рождённый ползать ,летать не может »
Михаил
Сидят идиоты-фантазёры со странными фамилиями Дристович, Залупный, Га@дон и пр.пр. и с умным видом рассуждают о вещах, в которых ничего не понимают. Скотный двор из квартал 95 да и только.
Серж Южанин
Серж Южанин
Серж Южанин

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