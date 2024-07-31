В Минобороны РФ объявили о начале третьего этапа нестратегических ядерных учений В России продолжаются нестратегические ядерные учения, стартовавшие в мае.
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В Минобороны РФ объявили о начале третьего этапа нестратегических ядерных учений В России продолжаются нестратегические ядерные учения, стартовавшие в мае.
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