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Эксперт Куренкова: работать в российских компаниях сейчас надежнее

Эксперт Куренкова: работать в российских компаниях сейчас надежнее

Весной 2025 года в России заговорили о возможном возвращении ушедших иностранных компаний. Но стоит ли рассматривать такие компании в качестве места работы? Или сейчас российские работодатели могут предложить не меньше, а то и больше? О том, что могут предложить иностранные компании и какую компанию выбрать, "Газете.

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