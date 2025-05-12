Эксперт Куренкова: работать в российских компаниях сейчас надежнее

Весной 2025 года в России заговорили о возможном возвращении ушедших иностранных компаний. Но стоит ли рассматривать такие компании в качестве места работы? Или сейчас российские работодатели могут предложить не меньше, а то и больше? О том, что могут предложить иностранные компании и какую компанию выбрать, "Газете.