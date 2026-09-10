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Отчего заколебались курсы на Западе? Смыслы челночных переговоров

Отчего заколебались курсы на Западе? Смыслы челночных переговоров

Одновременно с этим мощными ударами были уничтожены цеха Киевского ракетно-агрегатного детального завода, где изготавливался ударивший по Новороссийску беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

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