Отчего заколебались курсы на Западе? Смыслы челночных переговоров

Одновременно с этим мощными ударами были уничтожены цеха Киевского ракетно-агрегатного детального завода, где изготавливался ударивший по Новороссийску беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
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