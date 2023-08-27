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Финны арестовали замкомандира ДШРГ «Русич» и готовятся выдать его Киеву

Финны арестовали замкомандира ДШРГ «Русич» и готовятся выдать его Киеву

25 августа обнародована информация, согласно которой в Финляндии арестован тридцатишестилетний доброволец СВО, заместитель командира диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич" Ян Петровский (известен также как Воислав Торден; позывной "Славян").

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
МИД как всегда  озаботится, а воз останется  на месте. А вспомните, как судьи в РФ  выдавали на Украину бойцов, боровшихся  с нацистами Украины. Это судьи РФ! А вы хотите  добра  от судей Финляндии.
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3 час.
Владимир Алтайцев
сказки.Никто бы легион не послал  для защиты  одного человека
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3 час.
Эдуард Ивонен
Кругом враждебные государства, зачем туда ехать,надо же было головой думать
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34 мин.

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