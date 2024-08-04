В Сочи назвали самые популярные природные объекты у туристов

В Сочи назвали самые популярные природные объекты у туристовВ этом летнем сезоне в Сочи оборудовано более 150 километров пешеходных троп и веломаршрутов на горных курортах и в рекреационной зоне Кавказского природного биосферного заповедника и Сочинского национального парка.
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